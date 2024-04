La Soluzione ♚ Manifestare un parere La definizione e la soluzione di 7 lettere: Manifestare un parere. OPINARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Manifestare un parere: Fenotipo: un individuo portatore del gene e quindi affetto può avere un dito soprannumerario nel piede, un individuo con cui è imparentato può manifestare la... La strage di Erba è un caso di omicidio plurimo avvenuto a Erba, in provincia di Como, l'11 dicembre 2006. La strage fu compiuta dai coniugi Olindo Romano (Albaredo per San Marco, 10 febbraio 1962) e Angela Rosa Bazzi nota come Rosa (Erba, 12 settembre 1963), che uccisero a colpi di coltello e spranga Raffaella Castagna, suo figlio Youssef Marzouk, la madre Paola Galli e infine la vicina di casa Valeria Cherubini. Il marito di quest'ultima, ... Altre Definizioni con opinare; manifestare; parere; Somministrare di nascosto; Manifestare la propria allegria; Manifestare un impeto finora trattenuto; Suggerimento parere; Di parere contrario;

La risposta a Manifestare un parere

OPINARE

O

P

I

N

A

R

E

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Manifestare un parere' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.