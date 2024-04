La Soluzione ♚ Manifestare un sentimento La definizione e la soluzione di 9 lettere: Manifestare un sentimento. ESTERNARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Manifestare un sentimento: Le spalle agli altri, tirarsi indietro e diventare fobico. distacco: manifestare indifferenza, immusonirsi o fare sorrisi falsi. finta riservatezza: evitare... Un personaggio immaginario è una persona che appare in un'opera di narrativa (un romanzo, una favola, un fumetto, un cartone animato) o in una qualunque altra opera di intrattenimento (ad esempio un videogioco o un gioco da tavolo). Può essere interpretato da un attore in una rappresentazione teatrale, in un film o in una serie televisiva, da un cantante in un'opera o da un danzatore in un balletto. Altre Definizioni con esternare; manifestare; sentimento; Manifestare un parere; Manifestare la propria allegria; Manifestare un impeto finora trattenuto; Sentimento d avversione; Si scrive con sentimento; Un sentimento d avversione;

La risposta a Manifestare un sentimento

ESTERNARE

La soluzione verificata di 9 lettere per risolvere 'Manifestare un sentimento' è ESTERNARE.