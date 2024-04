La definizione e la soluzione di 6 lettere: Pregiati smalti cinesi. LACCHE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: La lacca, in senso generale, è una vernice trasparente o colorata, che si asciuga per evaporazione di solventi e spesso anche con un processo di indurimento che produce una finitura dura, durevole, che può assumere qualsiasi livello di brillantezza dall'ultra-opaco all'estremamente lucido e che può essere ulteriormente lucidata a seconda delle esigenze. Il termine lacca viene dal sanscrito laka che significa "centomila", a indicare il numero di insetti dai quali è secreto questo elemento.Nel linguaggio corrente, il termine lacca viene spesso utilizzato come sinonimo di gommalacca. In realtà, malgrado le somiglianze dei nomi, si tratta di ...

lacchè m inv

servitore che precedeva a piedi la carrozza del padrone persona servile

Sillabazione

lac | chè

Pronuncia

IPA: /lak'k/

Etimologia / Derivazione

dal francese laquais

Sinonimi

domestico, paggio, servitore, valletto

( spregiativo ) cortigiano, galoppino, leccapiedi, scagnozzo, tirapiedi

cortigiano, galoppino, leccapiedi, scagnozzo, tirapiedi (senso figurato) adulatore, incensatore, piaggiatore





Contrari