La Soluzione ♚ Il dono del giornale La definizione e la soluzione di 6 lettere: Il dono del giornale. GADGET Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Il dono del giornale: Secondo le convenzioni di wikipedia. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. il dono è l'ultimo romanzo che vladimir nabokov scrisse in russo... Un gadget è un oggetto o un dispositivo, a volte anche offerto come richiamo pubblicitario, di bassa se non nulla utilità concreta. L'etimologia del termine è incerta. Negli Stati Uniti d'America è diffusa la credenza che il termine sia derivato da Gaget, Gauthier & Cie, la società che fuse la Statua della Libertà e realizzò una versione più piccola del monumento su cui era impresso il nome della ditta (Gaget).; dal francese gâchette ... Altre Definizioni con gadget; dono; giornale; Accessorio in omaggio; Un aggeggio curioso; Un dono dei Magi; A volte vale più del dono; Ha un importante carica presso il giornale; Un giornale personale;

La risposta a Il dono del giornale

GADGET

G

A

D

G

E

T

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Il dono del giornale' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.