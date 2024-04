La Soluzione ♚ Il display che elimina la tastiera La definizione e la soluzione di 11 lettere: Il display che elimina la tastiera. TOUCHSCREEN Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Il display che elimina la tastiera: Ddr3 condivisa con la memoria principale. inoltre, è dotato di una porta mini displayport per la connessione di monitor esterni con il supporto dell'estensione... Il touch screen o touchscreen (in italiano più raramente schermo tattile o schermo sensibile al tocco) è un particolare dispositivo elettronico, frutto dell'unione di uno schermo e un digitalizzatore, che permette all'utente di interagire con un'interfaccia grafica mediante le dita o particolari oggetti. Il touch screen è allo stesso tempo un dispositivo di input e output. Altre Definizioni con touchscreen; display; elimina; tastiera; Cancellato dal display; Si elimina con il bicarbonato; La risposta che ci elimina; Ha monitor e tastiera; Particolare tipo di strumento musicale a tastiera;

TOUCHSCREEN

Lae verificata di 11 lettere per risolvere 'Il display che elimina la tastiera' è.