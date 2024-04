La Soluzione ♚ Consente a chi guida di telefonare La definizione e la soluzione di 8 lettere: Consente a chi guida di telefonare. VIVAVOCE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Consente a chi guida di telefonare: Elettrico/elettronico dotato di un microfono e di un ricevitore che permette a chi lo utilizza di comunicare (parlare e ascoltare) a distanza verso chi utilizzi un dispositivo... Vivavoce è il ventesimo album in studio del cantautore italiano Francesco De Gregori, pubblicato il 10 novembre 2014 dalla Caravan e dalla Sony Music. Altre Definizioni con vivavoce; consente; guida; telefonare; Un tasto sull apparecchio telefonico; Consente il volo cieco; Consente un abbronzatura quasi integrale; Fanno da guida ai tram; Guida gli animali;

La risposta a Consente a chi guida di telefonare

VIVAVOCE

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'Consente a chi guida di telefonare' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.