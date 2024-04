La Soluzione ♚ Lo compie il turista La definizione e la soluzione di 7 lettere: Lo compie il turista. VIAGGIO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Lo compie il turista: Quello del benessere collettivo e generalizzato. il salto che l'autovettura compie nel vuoto, tra lo sguardo incuriosito di bagnanti distratti, è puro... Il viaggio (dal provenzale viatge, a sua volta derivante dal latino viaticum; quest'ultimo era la provvista necessaria per mettersi in viaggio) è lo spostamento di una certa entità, che compiono persone, animali od oggetti da una località di partenza a un'altra distante. Il viaggio può essere locale, regionale, nazionale o internazionale. Il viaggiare si può distinguere per i mezzi adoperati per la mobilità: mezzi di trasporto pubblici o privati (come automobili, motocicli, treni, aerei, navi, biciclette, ecc.), o anche a piedi. Un viaggio può includere anche soggiorni relativamente brevi tra i successivi spostamenti che lo compongono. Il ... Altre Definizioni con viaggio; compie; turista; Persona con cui si condivide un escursione; Celebre diario di Goethe; Li compie su una pista il ciclista; Si compie verso l alto; Gradevoli al turista; La destinazione scelta dal turista;

La risposta a Lo compie il turista

VIAGGIO

V

I

A

G

G

I

O

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Lo compie il turista' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.