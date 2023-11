La definizione e la soluzione di: Lo si compie per giungere a destinazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TRAGITTO

Significato/Curiosita : Lo si compie per giungere a destinazione

È anche presente l'attacco con le frecce alla barca, prima di giungere alla destinazione della spedizione. kurtz mantiene inoltre le altre caratteristiche... È anche presente l'attacco con le frecce alla barca, prima dialladella spedizione. kurtz mantiene inoltre le altre caratteristiche... Orient Express è un treno passeggeri a lunga distanza/percorrenza messo in servizio dalla Compagnie Internationale des Wagons-Lits che collegava Parigi Gare de l'Est a Costantinopoli (l'odierna Istanbul). Iniziato nel 1883, il servizio si interruppe per le due guerre mondiali fra il 1914 e il 1921 e fra il 1939 e il 1945, per cessare definitivamente nel 1977 a causa della concorrenza dei trasporti aerei. Rimase un servizio quotidiano Parigi-Vienna fino alla riduzione del tragitto nel 2007 e alla momentanea cancellazione del 14 dicembre 2009. In seguito, il convoglio è tornato a viaggiare grazie alla Belmond Management Limited. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

