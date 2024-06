Lo sceglie il turista

: Molto spesso, gli alberghi forniscono anche un alto numero di servizi per gli ospiti, come ristoranti, piscine, nonché servizi di vario genere per bambini; alcuni alberghi presentano al loro interno anche una sala per le conferenze, al fine di incoraggiare gruppi di persone ad organizzare convegni e incontri nel proprio stabile; gli alberghi si differenziano dai motel in quanto questi ultimi, normalmente situati lungo le arterie di comunicazione, permettono il parcheggio del veicolo all'interno della struttura e offrono servizi di assistenza tecnica agli automobilisti. Un albergo, o hotel, è un'impresa ricettiva che fornisce un alloggio previo pagamento, utilizzato solitamente per soggiorni di breve durata e specialmente dai turisti.

Italiano: Sostantivo: hotel ( approfondimento) m inv . edificio dove si trova alloggio in una stanza a pagamento l'hotel era davvero lussuoso.. una parola usata nelle comunicazioni per rappresentare la lettera h. Sillabazione: ho | tèl. Pronuncia: IPA: /o'tl/ . Etimologia / Derivazione: dal francese hôtel (stesso senso), dal latino hospitale, ossia "ospedale". . Sinonimi: albergo.