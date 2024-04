La Soluzione ♚ L asta del pistone in Piemonte La definizione e la soluzione di 6 lettere: L asta del pistone in Piemonte. BIELLA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su L asta del pistone in piemonte: Crook, bastone; pointer, bacchetta, asta; tackle, paranco; wand, bacchetta, asta; magic wand, bacchetta magica. sempre in amo inglese, ma americano anche... Biella (AFI: /'bjlla/; Bièla ['bjla] in piemontese, Böielu in töitschu) è un comune italiano di 42 859 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia nel Piemonte settentrionale. La città è situata ai piedi delle Alpi Biellesi, e la sua esistenza è attestata sin dall'alto Medioevo. Dominata in seguito dai vescovi di Vercelli, nel 1379 passò ai Savoia. Nel corso dell'Ottocento conobbe un grande sviluppo urbanistico e industriale, divenendo presto nota per le sue industrie tessili. Sono numerose le testimonianze storiche e artistiche del passato cittadino; tra le più importanti si ricordano il battistero, la cattedrale, il campanile di Santo ... Altre Definizioni con biella; asta; pistone; piemonte; L asta sotto il pistone; Regge il pistone; Asta lunga e sottile; Un vino del Piemonte; d Ossola in Piemonte;

BIELLA

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'L asta del pistone in Piemonte' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.