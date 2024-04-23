Una faccina usata da chi scrive al computer

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Una faccina usata da chi scrive al computer' è 'Emoticon'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: EMOTICON

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una faccina usata da chi scrive al computer" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una faccina usata da chi scrive al computer". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Emoticon? Un'emoticon è una rappresentazione grafica di un'emozione o di un'espressione facciale creata utilizzando caratteri tipografici. Questa forma di comunicazione visiva viene inserita nei messaggi scritti per trasmettere sentimenti o stati d'animo in modo immediato e diretto. L'emoticon permette di arricchire il testo e di rendere più chiara l'intenzione dell'autore, facilitando così la comprensione tra interlocutori digitali. La sua diffusione ha rivoluzionato il modo di comunicare online.

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Una faccina usata da chi scrive al computer nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Emoticon

La definizione "Una faccina usata da chi scrive al computer" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una faccina usata da chi scrive al computer" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Emoticon:

E Empoli M Milano O Otranto T Torino I Imola C Como O Otranto N Napoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una faccina usata da chi scrive al computer" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: La faccina come ;Una faccina come :-)La faccina nei messaggi digitali ingUna faccina usata da chi scrive con il computerUna faccina di chi scrive al computerUna faccina utilizzata da chi scrive sul computerSi dice di un ragazzo goffo ma abile al computerSi collega al computer