Una casa di ghiaccio

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Una casa di ghiaccio' è 'Igloo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IGLOO

Perché la soluzione è Igloo? L'igloo è una struttura costruita con blocchi di neve compatta, tipicamente a forma di cupola, che funge da rifugio temporaneo o permanente nelle regioni artiche. La sua forma arrotondata permette di resistere alle intemperie e di mantenere il calore all’interno, grazie alle proprietà isolanti della neve. Originariamente utilizzato dai popoli Inuit, l’igloo rappresenta un esempio di ingegneria adattata alle condizioni climatiche estreme. Questa costruzione testimonia l’ingegno umano nel vivere in ambienti ostili.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una casa di ghiaccio". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Una casa di ghiaccio nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Igloo

Se la definizione "Una casa di ghiaccio" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una casa di ghiaccio" conferma che la soluzione 'Igloo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Igloo

I Imola G Genova L Livorno O Otranto O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una casa di ghiaccio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Igloo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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