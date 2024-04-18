È portato al litigio

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'È portato al litigio' è 'Riottoso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RIOTTOSO

Perché la soluzione è Riottoso? Il termine riottoso si riferisce a una persona che tende a essere portata al litigio, spesso difficile da convincere o collaborare. Questa caratteristica si manifesta in comportamenti ostinati, resistenti e talvolta provocatori, che rendono complicate le relazioni interpersonali. La sua natura rende difficile trovare un equilibrio nelle interazioni quotidiane, poiché manifesta una propensione a reagire con ostilità o resistenza. La presenza di un individuo riottoso può facilmente creare tensioni in ambienti familiari o lavorativi.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È portato al litigio". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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È portato al litigio nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Riottoso

Se la definizione "È portato al litigio" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È portato al litigio" conferma che la soluzione 'Riottoso' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Riottoso

R Roma I Imola O Otranto T Torino T Torino O Otranto S Savona O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È portato al litigio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Riottoso' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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