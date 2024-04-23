Un pesce con i barbigli ai lati della bocca

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un pesce con i barbigli ai lati della bocca' è 'Carpa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CARPA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un pesce con i barbigli ai lati della bocca" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un pesce con i barbigli ai lati della bocca". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Carpa? La carpa è un pesce d'acqua dolce riconoscibile per i suoi barbigli situati ai lati della bocca, che le permettono di esplorare il fondale e cercare cibo. Questi barbigli sono strutture sensoriali che facilitano la ricerca di cibo anche in condizioni di scarsa visibilità. La sua presenza è comune in molti ambienti acquatici europei e asiatici, dove riveste anche un ruolo importante nell'ecosistema. La sua conformazione e comportamento la rendono facilmente identificabile tra gli altri pesci.

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Un pesce con i barbigli ai lati della bocca nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Carpa

Quando la definizione "Un pesce con i barbigli ai lati della bocca" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un pesce con i barbigli ai lati della bocca" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Carpa:

C Como A Ancona R Roma P Padova A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un pesce con i barbigli ai lati della bocca" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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