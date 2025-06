Un pesce di risaia nei cruciverba: la soluzione è Carpa

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un pesce di risaia' è 'Carpa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CARPA

Curiosità e Significato di Carpa

Approfondisci la parola di 5 lettere Carpa: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Carpa? La carpa è un pesce d'acqua dolce molto diffuso, noto per vivere in stagni e risaie, da cui deriva il nome. Apprezzata sia in cucina che nella cultura asiatica, rappresenta anche simbolo di fortuna e prosperità. La sua presenza nelle zone umide evidenzia l'importanza degli ecosistemi acquatici e la ricchezza della biodiversità. Un vero simbolo di equilibrio tra natura e tradizione.

Come si scrive la soluzione Carpa

La definizione "Un pesce di risaia" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

A Ancona

R Roma

P Padova

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S L F T A O A A P S I G Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PASTA SFOGLIA" PASTA SFOGLIA

