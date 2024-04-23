Non sono sinonimi dei sinonimi

Sara Verdi | 2 nov 2024 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Non sono sinonimi dei sinonimi' è 'Contrari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CONTRARI

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Non sono sinonimi dei sinonimi nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Contrari

Questa pagina è dedicata alla definizione "Non sono sinonimi dei sinonimi" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Contrari'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Non sono sinonimi dei sinonimi
  • Risposta: CONTRARI
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Schema utile: C_______
  • Inizia con: C
  • Finisce con: I

Le 8 lettere della soluzione

C Como
O Otranto
N Napoli
T Torino
R Roma
A Ancona
R Roma
I Imola

La soluzione 'Contrari' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Non sono sinonimi dei sinonimi". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.