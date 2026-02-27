Il Nicolò del famoso Dizionario dei sinonimi

SOLUZIONE: TOMMASEO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il Nicolò del famoso Dizionario dei sinonimi" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il Nicolò del famoso Dizionario dei sinonimi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Tommaseo? Tommaso è un nome proprio che richiama figure storiche o letterarie, spesso associato a personaggi di rilievo o a figure di saggezza e cultura. È un nome che si ritrova frequentemente in testi antichi e moderni, rappresentando spesso un punto di riferimento o un esempio di virtù e conoscenza. La sua presenza nelle pagine di molte narrazioni contribuisce a dare profondità ai personaggi e a rafforzare il senso di identità e tradizione. La sua diffusione testimonia l'importanza di valori e radici culturali.

La definizione "Il Nicolò del famoso Dizionario dei sinonimi" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il Nicolò del famoso Dizionario dei sinonimi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Tommaseo:

T Torino O Otranto M Milano M Milano A Ancona S Savona E Empoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il Nicolò del famoso Dizionario dei sinonimi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

