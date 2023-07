Ci sono quelli dei sinonimi e dei contrari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ci sono quelli dei sinonimi e dei contrari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DIZIONARI

Significato/Curiosita : Ci sono quelli dei sinonimi e dei contrari

Registrano per ogni lemma i rispettivi sinonimi e contrari. nel caso dei sinonimi, però, non si tratterà di sinonimia assoluta, quasi inesistente nella lingua... Di dizionari relativi ai dialetti tedeschi. nel nuovo millennio si affermano i dizionari telematici, quale il wikizionario. i termini dizionario e vocabolario... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 luglio 2023

