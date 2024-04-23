Nome di sommi sacerdoti ebraici

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Nome di sommi sacerdoti ebraici' è 'Onia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ONIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Nome di sommi sacerdoti ebraici" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Nome di sommi sacerdoti ebraici". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Onia? L'ONIA era il titolo assegnato ai principali sacerdoti dell'antico Israele, figure di grande autorità religiosa e spirituale. Questi leader erano responsabili delle cerimonie sacre e della supervisione delle pratiche religiose nel Tempio di Gerusalemme. La loro funzione includeva anche l'interpretazione delle leggi divine e la guida della comunità nelle questioni di fede. La loro presenza era fondamentale per mantenere l'armonia tra il popolo e le pratiche spirituali.

Per risolvere la definizione "Nome di sommi sacerdoti ebraici", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Nome di sommi sacerdoti ebraici" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Onia:

O Otranto N Napoli I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Nome di sommi sacerdoti ebraici" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

