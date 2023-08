Sacerdoti ebraici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sacerdoti ebraici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LEVITI

Significato/Curiosita : Sacerdoti ebraici

Riferirsi ai sacerdoti, sia ebraici che non-ebraici, come anche all'intera nazione ebraica nel suo complesso. si citavano come sacerdoti anche i kohanim... Aronne (parte dei leviti e i cui membri erano detti cohanim) si occupava concretamente dei sacrifici rituali mentre gli altri leviti avevano il compito...