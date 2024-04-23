Lo è un negozio con la saracinesca abbassata

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo è un negozio con la saracinesca abbassata

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Lo è un negozio con la saracinesca abbassata' è 'Chiuso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CHIUSO

Perché la soluzione è Chiuso? Quando un negozio ha la saracinesca abbassata, indica che non è aperto al pubblico e non svolge attività commerciale in quel momento. Questa condizione permette di distinguere tra un esercizio aperto e uno inattivo, segnalando ai clienti che non è possibile entrare o effettuare acquisti. La parola associata a questa situazione è

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo è un negozio con la saracinesca abbassata". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Lo è un negozio con la saracinesca abbassata nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Chiuso

La definizione "Lo è un negozio con la saracinesca abbassata" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo è un negozio con la saracinesca abbassata" conferma che la soluzione 'Chiuso' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Chiuso

C Como H Hotel I Imola U Udine S Savona O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo è un negozio con la saracinesca abbassata" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Chiuso' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Non apertoUn locale può esserlo per ferieUn bacino naturale senza emissariCosi è il negozio che ha la saracinesca alzataLo è un negozio che ha già una buona clientelaLo rispetta il negoziante che abbassa la saracinescaLo si diventa facendo acquisto in un negozioLo venerano milioni di Asiatici