La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Palazzo costruzione' è 'Edificio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

EDIFICIO

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 8 lettere Edificio: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Edificio? Edificio indica una costruzione di grandi dimensioni destinata a ospitare persone o attività, come case, uffici o negozi. È un termine che racchiude qualsiasi struttura edilizia significativa, spesso composta da più piani e progettata per durare nel tempo. In poche parole, rappresenta l’insieme di mura e strutture che formano un’opera architettonica importante, fondamentale per la vita urbana e sociale.

