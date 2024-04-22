Lo ha lungo l imbronciato

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Lo ha lungo l imbronciato' è 'Muso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MUSO

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Perché la soluzione è Muso? Il muso è la parte anteriore del viso degli animali, caratterizzata da caratteristiche diverse a seconda della specie. Spesso il muso può assumere espressioni che riflettono emozioni, come rabbia o tristezza. Quando un animale si imbroncia, il suo muso si aggrotta o si mostra più serio, comunicando disagio o fastidio. La forma e l’aspetto del muso sono fondamentali per l’identificazione e l’espressione di stati d’animo negli esseri viventi. Questa parte del corpo rivela molto sulle sensazioni di un animale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo ha lungo l imbronciato". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Lo ha lungo l imbronciato nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Muso

Se la definizione "Lo ha lungo l imbronciato" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo ha lungo l imbronciato" conferma che la soluzione 'Muso' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Muso

M Milano U Udine S Savona O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo ha lungo l imbronciato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Muso' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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