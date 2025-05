Si dice di un viso quando non ci piace nei cruciverba: la soluzione è Muso

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Si dice di un viso quando non ci piace' è 'Muso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MUSO

Curiosità e Significato di "Muso"

Hai risolto il cruciverba con Muso? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Muso.

Perché la soluzione è Muso? La parola muso è spesso utilizzata in modo colloquiale per descrivere un'espressione facciale poco piacevole o scortese, indicando che il viso di qualcuno non ci piace. In un contesto di cruciverba, si riferisce a un'espressione seria o imbronciata.

Come si scrive la soluzione: Muso

Hai davanti la definizione "Si dice di un viso quando non ci piace" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

M Milano

U Udine

S Savona

O Otranto

