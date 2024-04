La Soluzione ♚ L ha lungo l imbronciato

La soluzione di 4 lettere per la definizione: L ha lungo l imbronciato. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : MUSO

Curiosità su L ha lungo l imbronciato: Maschiaccio, accompagnata dal suo skateboard. dai capelli rossi e dal viso imbronciato, tirerà fuori un carattere decisamente forte. inizialmente undici, sua... Il muso è la parte della testa dei vertebrati, di solito sporgente e allungata, corrispondente alla faccia umana, che si estende dagli occhi alla bocca.

