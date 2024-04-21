Lo è una bevanda come la limonata

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Lo è una bevanda come la limonata' è 'Agra'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AGRA

Perché la soluzione è Agra? L'agra è una bevanda rinfrescante, simile alla limonata, caratterizzata da un sapore acidulo e aromatico. Viene preparata utilizzando agrumi come il limone, ma può includere anche altri frutti, erbe o spezie che le conferiscono un gusto deciso e pungente. Questa bevanda è molto apprezzata durante le giornate calde per la sua capacità di dissetare e rinnovare le energie. La sua preparazione varia a seconda delle tradizioni locali e dei gusti personali.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo è una bevanda come la limonata". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Lo è una bevanda come la limonata nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Agra

La definizione "Lo è una bevanda come la limonata" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo è una bevanda come la limonata" conferma che la soluzione 'Agra' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Agra

A Ancona G Genova R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo è una bevanda come la limonata" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Agra' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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