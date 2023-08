Dannosa malsana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dannosa malsana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : NOCIVA

Significato/Curiosita : Dannosa malsana

Scarafaggio alla sporcizia e agli ambienti malsani. in realtà in generale i blattoidei sono insetti poco dannosi: delle oltre 4 000 specie conosciute, quasi... Relativamente basse, la sostanza è classificata come "tossica" anziché nociva altri effetti dannosi sulla salute non dovuti propriamente alla tossicità...