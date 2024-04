La Soluzione ♚ Canzonato e beffato La definizione e la soluzione di 6 lettere: Canzonato e beffato. IRRISO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Canzonato e beffato: carbonato e bennato" Enrico Mentana (Milano, 15 gennaio 1955) è un giornalista, autore televisivo e conduttore televisivo italiano. È il fondatore del TG5, di cui è stato anche direttore dal 13 gennaio 1992 all'11 novembre 2004. Autore e conduttore di programmi di informazione e approfondimento, dal 30 giugno 2010 è il direttore del TG LA7. Nel dicembre 2018 ha fondato Open, un giornale online. Altre Definizioni con irriso; canzonato; beffato; Schernito beffato; Irrilevanti come certi compensi; Canzonato beffeggiato; Hanno beffato i secondini;

La risposta a Canzonato e beffato

IRRISO

I

R

R

I

S

O

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Canzonato e beffato' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.