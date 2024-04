La Soluzione ♚ Canzonato beffeggiato La definizione e la soluzione di 6 lettere: Canzonato beffeggiato. DERISO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Canzonato beffeggiato: Il Sansone deriso o Concerto è un dipinto a olio su tela (86x70 cm) attribuito a Giorgione, databile intorno al 1508-1510 e conservato nella collezione privata Mattioli a Milano. Nel 2018 è stato concesso dal proprietario in comodato quinquennale alle Gallerie dell'Accademia di Venezia. Altre Definizioni con deriso; canzonato; beffeggiato; Celebre quadro di Guttuso; Beffato; Cerca altre soluzioni cruciverba

