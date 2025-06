Fatto oggetto di scherno nei cruciverba: la soluzione è Irriso

IRRISO

Curiosità e Significato di "Irriso"

Approfondisci la parola di 6 lettere Irriso: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Irriso? Il termine irriso deriva dal verbo irridere, che significa deridere o prendere in giro qualcuno. Quando si dice che qualcuno è stato fatto oggetto di scherno, si intende che è stato preso in giro o deriso dagli altri. L'aggettivo descrive quindi quella persona che ha subito umiliazioni o beffe, spesso per motivi divertenti o crudeli. È un modo per indicare chi è stato vittima di scherno pubblico o collettivo.

Come si scrive la soluzione Irriso

I Imola

R Roma

R Roma

I Imola

S Savona

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C B R C A E E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "REBECCA" REBECCA

