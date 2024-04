La Soluzione ♚ Azioni efferate La definizione e la soluzione di 8 lettere: Azioni efferate. ATROCITÀ Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Azioni efferate: Vere intenzioni, c'è da dire che cromwell non fu il solo a compiere azioni efferate contro gli irlandesi, tradizionalmente considerati "selvaggi e inferiori"... La guerra filippino-americana, nota anche come insurrezione filippina o guerra d'indipendenza filippina, venne combattuta tra il giugno del 1899 e il luglio del 1902 nel territorio delle attuali Filippine. Il conflitto nacque dal desiderio irrealizzato della Prima Repubblica filippina (con la constitución de Malolos del gennaio 1899) e del suo presidente "Generalissimo" Emilio Aguinaldo di vedere riconosciuta l'indipendenza dagli Stati Uniti ... Altre Definizioni con atrocità; azioni; efferate; Crudeli efferatezze; Le crudeli efferatezze di tutte le guerre; Persona spregiudicata capace di azioni deplorevoli; Compra e vende azioni;

La risposta a Azioni efferate

ATROCITÀ

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'Azioni efferate' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.