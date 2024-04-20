Si usa per gli spaghetti

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Si usa per gli spaghetti' è 'Colapasta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COLAPASTA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Si usa per gli spaghetti" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si usa per gli spaghetti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Colapasta? Il colapasta è un utensile indispensabile in cucina, utilizzato principalmente per scolare la pasta cotta nell'acqua calda. La sua struttura permette di separare efficacemente gli spaghetti dall'acqua di cottura, mantenendo intatta la forma e la consistenza della pasta. Realizzato generalmente in metallo o plastica, presenta fori o maglie che consentono il deflusso del liquido. L'uso del colapasta è fondamentale per preparare piatti di pasta pronti da condire e servire.

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Si usa per gli spaghetti nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Colapasta

Se la definizione "Si usa per gli spaghetti" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si usa per gli spaghetti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Colapasta:

C Como O Otranto L Livorno A Ancona P Padova A Ancona S Savona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si usa per gli spaghetti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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