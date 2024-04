La Soluzione ♚ Nei cannoncini del pasticciere La definizione e la soluzione di 5 lettere: Nei cannoncini del pasticciere. CREMA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nei cannoncini del pasticciere: Crema (IPA: ['krma], Crèma in dialetto cremasco) è un comune italiano di 33 882 abitanti della provincia di Cremona in Lombardia. Sostantivo Significato e Curiosità su: Crema (IPA: ['krma], Crèma in dialetto cremasco) è un comune italiano di 33 882 abitanti della provincia di Cremona in Lombardia. crema ( approfondimento) f sing (pl.: creme) (gastronomia) patina che, dopo la bollitura copre la parte più liquida del latte crema di latte : formaggio spalmabile non troppo acido

: formaggio spalmabile non troppo acido crema di cioccolata : spalmabile, generalmente in vasetto di vetro o plastica

: spalmabile, generalmente in vasetto di vetro o plastica crema di arachidi : anche conosciuta soprattutto negli Stati Uniti come "burro di arachidi", ovvero di noccioline

: anche conosciuta soprattutto negli Stati Uniti come "burro di arachidi", ovvero di noccioline crema di formaggi: in genere condimento complesso per pastasciutte, persino con latte, talvolta anche burro ed olio d'oliva finanche panna da cucina, ecc (gastronomia) (raro) tutte le vellutate, passate o passati di verdura complessi conosciuti e serviti quali pietanze simili alle minestre "Tu sai fare la crema di asparagi ...e quella con trombette e porri" (chimica) (farmacologia) preparato cosmetico o farmaceutico semifluido crema solare: per evitare insolazioni (senso figurato) la parte migliore di un determinato insieme; detto in particolare del gruppo di persone maggiormente abbienti, colte, potenti etc. la crema della società (senso figurato) spesso utilizzato ironicamente, per designare al contrario le persone peggiori di un gruppo, ad es. le più indisciplinate, disoneste, dalle abitudini malsane etc. quei ragazzi sono tutti pessimi studenti, indisciplinati, svogliati e teppisti... la crema della scuola insomma Sostantivo crema ( approfondimento) m, solo sing (colore) tonalità di colore tndente al giallo ma estremamente pallido, quasi bianco Voce verbale crema terza persona singolare dell'indicativo presente di cremare seconda persona singolare dell'imperativo di cremare Sillabazione crè | ma Etimologia / Derivazione (sostantivo) dal francese crème

(voce verbale) vedi cremare Sinonimi fior di latte, panna

dolce, zabaione zuppa inglese

( gastronomia ) passato (di verdure)

passato (di verdure) cera, cosmetico, lucido, pomata, unguento,

(senso figurato) aristocrazia, élite, fior-fiore, fior fiore, il meglio



Contrari (senso figurato) feccia, massa, plebaglia Termini correlati (per estensione) crema pasticcera Parole derivate cremometro, cremoso, scremare Altre Definizioni con crema; cannoncini; pasticciere; Ripieno per bignè e cannoncini; Si spalma prima di radersi; Nei cannoncini dei dolcieri; Ernst grande pasticciere; Massari noto pasticciere;

La risposta a Nei cannoncini del pasticciere

CREMA

