La teglia bassa nera inclusa nel forno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La teglia bassa nera inclusa nel forno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : LECCARDA

Significato/Curiosita : La teglia bassa nera inclusa nel forno

Degli albanesi è più alto e ricco di condimento, sia nella forma della teglia che in quella più comune rotonda. gli ingredienti cardini sono salsa di... Carmen leccardi (verbania, 29 agosto 1950) è una sociologa italiana. leccardi ha studiato sociologia presso l'università degli studi di trento, dove si... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : La teglia bassa nera inclusa nel forno : teglia; bassa; nera; inclusa; forno; Una teglia per far dolci; Ungere una teglia per non far aderire una torta; Una teglia da forno molto resistente; teglia di vetro o ceramica adatta al forno; Una teglia per dolci; Piegarsi abbassa rsi; L automobilista abbassa quella parasole; Ha la pressione bassa ; Indigeni africani di bassa statura; Così è anche detta una bassa padella in ferro; Una nera tra le spine; Una squadra bolognese di basket bianco e nera ; Può degenera re in rissa; Nome generico di un gruppo di minera li; La polvere nera per le fotocopiatrici; Può essere inclusa nella fattura; Capita inclusa ; Fornaio senza forno ; Locali con il forno in vista; Cotta al forno senza brodo; Il riso cotto al forno ; Maiale cotto intero al forno o allo spiedo;

Cerca altre Definizioni