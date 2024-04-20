La scienza delle coltivazioni

SOLUZIONE: AGRARIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La scienza delle coltivazioni" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La scienza delle coltivazioni". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Agraria? L'agraria rappresenta l'insieme delle conoscenze e delle pratiche legate alla coltivazione delle piante, alla gestione dei terreni e all'allevamento degli animali. Studia le tecniche per migliorare la produzione agricola, ottimizzare l'uso delle risorse e preservare l'ambiente. Questo settore comprende anche l'innovazione in agricoltura e le pratiche sostenibili per garantire un approvvigionamento alimentare stabile. La cura delle terre e delle colture è fondamentale per il benessere delle società.

Questa pagina è dedicata alla definizione "La scienza delle coltivazioni" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La scienza delle coltivazioni" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Agraria:

A Ancona G Genova R Roma A Ancona R Roma I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La scienza delle coltivazioni" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

