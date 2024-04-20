Riguardanti il mare che bagna Creta

Home / Soluzioni Cruciverba / Riguardanti il mare che bagna Creta

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Riguardanti il mare che bagna Creta' è 'Egei'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: EGEI

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Perché la soluzione è Egei? Gli egei sono le acque che lambiscono le coste di Creta, un'isola nel Mar Mediterraneo. Questi mari sono fondamentali per la fertilità del territorio, favorendo l'agricoltura e il turismo. La loro presenza influisce sul clima locale, mantenendo temperature miti e un ambiente favorevole alla vita marina. La loro importanza si riflette anche nelle tradizioni delle popolazioni che da sempre dipendono da questi mari per la pesca e il commercio. Gli egei sono parte integrante del paesaggio e della cultura cretese.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Riguardanti il mare che bagna Creta". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Riguardanti il mare che bagna Creta nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Egei

La soluzione associata alla definizione "Riguardanti il mare che bagna Creta" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Riguardanti il mare che bagna Creta" conferma che la soluzione 'Egei' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Egei

E Empoli G Genova E Empoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Riguardanti il mare che bagna Creta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Egei' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Relativi al mare di SamoIl mare che bagna CataniaIl mare che bagna la RomaniaMare che bagna Sicilia e LibiaMare che bagna Italia Albania e GreciaMare che bagna Rodi