Può essere un germano

Sostantivo

Curiosità su: Anatra (o anitra, dal latino anas) è il nome comune di un importante numero di uccelli anseriformi, generalmente migratori, appartenenti alla famiglia degli Anatidi. Si tratta di una definizione priva di valore sistematico, in quanto raggruppa specie appartenenti a svariati generi e sottofamiglie diverse; in linea generale il termine "anatra" si applica alle specie di Anseriformi di dimensioni inferiori e con spiccato dimorfismo sessuale, in contrapposizione ad oca, che definisce al contrario specie di grande mole e prive di dimorfismo.

anatra ( approfondimento) f sing (pl.: anatre)

(zoologia) (ornitologia) uccello acquatico degli Anseriformi dai piedi palmati e carni di pregio l'anatra è un palmipede

Sillabazione

à | na | tra

Pronuncia

IPA: /'anatra/

Etimologia / Derivazione

dal latino anitra

Parole derivate

anatide, anatrare, anatricoltura

Varianti

anitra

Alterati

( diminutivo ) anatrino, anatroccolo, anatrella, anatrina, anatrotto

anatrino, anatroccolo, anatrella, anatrina, anatrotto ( accrescitivo ) anatrona; anatrone

anatrona; anatrone (peggiorativo) anatraccia

Iperonimi