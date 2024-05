Può essere a rete oppure un fantasmino

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Sostantivo

Curiosità su: Le calze sono degli indumenti di biancheria intima che si aggiustano strettamente ai piedi ed alle gambe, variamente elasticizzate, e molte volte (in particolare quelle femminili) non hanno come proposito il nascondere gambe e piedi, ma anzi esaltare le loro forme.

calza ( approfondimento) f sing (pl.: calze)

(abbigliamento) indumento per il piede che può coprire anche una parte più o meno ampia di una gamba

Voce verbale

calza

terza persona singolare dell'indicativo presente di calzare seconda persona singolare dell'imperativo presente di calzare

Sillabazione

càl | za

Pronuncia

IPA: /'kal.tsa/

Etimologia / Derivazione

dal latino medievale calcea, che proviene da calx ossia "tallone"

Sinonimi

(maschile) calzerotto, calzino, pedalino

calzerotto, calzino, pedalino (femminile) collant, gambaletto

Parole derivate

calzamaglia, calzare, calzascarpe

Alterati