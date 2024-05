Possono essere d artificio

Sostantivo, forma flessa

Curiosità su: I fuochi d'artificio sono un tipo di esplosivo formato da polvere pirica e altri elementi chimici che all'atto dell'esplosione genera colorati effetti luminosi e sonori. Vengono accesi dal pirotecnico. Sono di solito lanciati al buio da terra in aria. In particolare la pirotecnica è l'arte e lo studio della fabbricazione dei fuochi d'artificio a fini di divertimento e spettacolo. La storia della pirotecnica affonda le sue origini in epoca remota, nell'VIII secolo in Cina. I fuochi pirotecnici sono generalmente impiegati per intrattenimento, eventi e feste, soprattutto per l'effetto visivo/sonoro che spesso viene amplificato dall'ambiente, come accade nello spazio antistante ad uno specchio d'acqua o nei pressi di monumenti, rovine, anfiteatri, piazze, vallate o particolari conformazioni naturali. Normalmente i fuochi artificiali producono quattro "effetti primari": luce rumore fumo materiale solido in combustione che cade lentamente (es.

fuochi m pl

plurale di fuoco

Sillabazione

fuò | chi

Etimologia / Derivazione

vedi fuoco

Sinonimi

Sinonimi

fiamme, fiammate, vampe, vampate, incendi, falò, roghi, pire

focolari, camini, caminetti

spari, esplosioni, sparatorie

Proverbi e modi di dire