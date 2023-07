Tendente allo scuro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tendente allo scuro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : NERASTRO

Significato/Curiosita : Tendente allo scuro

È una tonalità che va dal medio allo scuro di un blu tendente al verde di bassa saturazione, in pratica un ciano scuro. il suo colore complementare è il... Il fiordaliso nerastro (nome scientifico centaurea nigrescens willd., 1803) è una pianta erbacea, angiosperma dicotiledone, perenne appartenente alla famiglia... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 30 giugno 2023

Altre risposte alla domanda : Tendente allo scuro : tendente; allo; scuro; Un pretendente di Bianca ne La bisbetica domata; tendente al plumbeo; Colore tendente al nocciola; Un colore tendente al nocciola; Sfumatura di marrone tendente al nocciola; Detta le condizioni allo sconfitto; Metallo da leghe per acciai; Cavallo nano; In riva allo stagno; I più ruvidi peli di cavallo ; Un pregiato legno scuro ; Pigmento scuro ottenuto dal catrame; Pigmento scuro un tempo ottenuto dalla fuliggine; Oscuro tenebroso; Profondo e oscuro come una antro;

Cerca altre Definizioni