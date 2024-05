La Soluzione ♚ Molto scuro e squallido

: TETRO

Curiosità su Molto scuro e squallido: Completamente allo sbando. molto spesso è incinta. brandine ha sempre gli stessi vestiti: un paio di pantaloni verde scuro e una camicia cortissima che... Segreti di famiglia (Tetro) è un film del 2009 scritto, prodotto e diretto da Francis Ford Coppola. Dopo Non torno a casa stasera e La conversazione questo è il terzo film in cui Coppola, oltre dirigere, scrive anche il soggetto e la sceneggiatura. Film d'apertura alla 41ª Quinzaine des Réalisateurs al Festival di Cannes 2009 e presentato alla 27ª edizione del Torino Film Festival nella sezione "Festa Mobile". In Italia è stato distribuito il 20 novembre 2009.

