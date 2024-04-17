Sfornite mancanti di qualcosa

Home / Soluzioni Cruciverba / Sfornite mancanti di qualcosa

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Sfornite mancanti di qualcosa' è 'Prive'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PRIVE

Perché la soluzione è Prive? La parola PRIVE descrive uno stato di carenza o assenza di qualcosa di essenziale. Quando si è PRIVE di risorse, affetti o beni materiali, si sperimenta una condizione di mancanza che può influenzare diversi aspetti della vita quotidiana. Questa condizione può derivare da circostanze impreviste o da scelte personali, lasciando una sensazione di incompletezza o vuoto. La percezione di essere PRIVE evidenzia l'importanza di ciò che si desidera o necessita, sottolineando il valore di ciò che si ha e ciò che manca.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sfornite mancanti di qualcosa". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Sfornite mancanti di qualcosa nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Prive

La definizione "Sfornite mancanti di qualcosa" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sfornite mancanti di qualcosa" conferma che la soluzione 'Prive' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Prive

P Padova R Roma I Imola V Venezia E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sfornite mancanti di qualcosa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Prive' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Sprovviste di qualcosaCommettere qualcosa volontariamente farlo diRinnegare rifiutare la paternità di un qualcosaHa sempre qualcosa da consegnareNascondere furtivamente qualcosaQualcosa che occorre avere o fare per la moda del momento