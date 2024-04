La definizione e la soluzione di 5 lettere: Lo fa chi fa l indiano. NESCI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Latino

Voce verbale

Significato e Curiosità su: Dalila Nesci (Tropea, 23 settembre 1986) è una politica italiana. È stata deputata alla Camera nella XVII e XVIII legislatura della Repubblica Italiana, eletta con il Movimento 5 Stelle per poi seguire la scissione di Luigi Di Maio in Insieme per il futuro nel 2022, oltreché sottosegretaria di Stato per il sud e la coesione territoriale nel governo Draghi.

nesci

seconda persona singolare dell'imperativo presente attivo di nescio

Sillabazione

nes | ci

Pronuncia

(pronuncia classica ) IPA: /'nes.ki/

IPA: (pronuncia ecclesiastica ) IPA: /'ne.i/

Etimologia / Derivazione

vedi nescio