Monaco che vive su una colonna nei cruciverba: la soluzione è Stilita

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Monaco che vive su una colonna' è 'Stilita'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STILITA

Curiosità e Significato di Stilita

Perché la soluzione è Stilita? Stilita è un termine che indica una persona molto severa, rigorosa e austera nel comportamento e nei principi. Deriva dal latino stilus, simbolo di precisione e disciplina. Chi è stilita spesso si distingue per la sua sobrietà e fermezza, vivendo secondo regole ferree. In breve, rappresenta un esempio di rigidità morale e personale, come suggerisce l’immagine della colonna che sostiene tutto con fermezza.

Come si scrive la soluzione Stilita

S Savona

T Torino

I Imola

L Livorno

I Imola

T Torino

A Ancona

