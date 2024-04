La Soluzione ♚ Galleggiò con tanti animali a bordo

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Galleggiò con tanti animali a bordo. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ARCA

Curiosità su Galleggio con tanti animali a bordo: Verticalmente con la testa rivolta verso la superficie e, in questi casi, costituiscono uno strano e irreale spettacolo, assomigliando a tanti enormi «palloncini»... L'Arca dell'Alleanza (in ebraico , Arôn habbrît, pronuncia moderna /aon hab'it/), conosciuta anche come l'Arca della Testimonianza o l'Arca di Dio, è un presunto manufatto ritenuto la reliquia più sacra degli Israeliti, che è descritto come una cassa di legno, ricoperta d'oro puro, con un coperchio chiamato "propiziatorio". Secondo il Libro dell'Esodo, conteneva le due tavole di pietra dei Dieci Comandamenti. Secondo la Lettera agli Ebrei del Nuovo Testamento, conteneva anche la verga di Aronne e una pentola di manna. Il racconto biblico riferisce che circa un anno dopo l'esodo degli Israeliti dall'Egitto, l'Arca fu creata ...

