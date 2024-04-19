Stile architettonico e decorativo sorto in Francia

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Stile architettonico e decorativo sorto in Francia' è 'Rococò'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ROCOCÒ

Perché la soluzione è Rococò? Il Rococò è un movimento artistico e architettonico nato in Francia nel XVIII secolo, caratterizzato da linee sinuose, ornamenti elaborati e un senso di leggerezza. Spesso associato a decorazioni ricche di dettagli e colori delicati, ha influenzato interni, mobili e opere d'arte. Il suo stile riflette un'eleganza raffinata e un gusto per l'eccesso, che si sviluppò come reazione al rigore del Barocco.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Stile architettonico e decorativo sorto in Francia" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Stile architettonico e decorativo sorto in Francia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Stile architettonico e decorativo sorto in Francia" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Stile architettonico e decorativo sorto in Francia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Rococò:

R Roma O Otranto C Como O Otranto C Como Ò -

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Stile architettonico e decorativo sorto in Francia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

