La definizione e la soluzione di 6 lettere: Il fastoso stile Luigi XV. ROCOCÒ Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Il rococò è uno stile ornamentale sviluppatosi in Francia nella prima metà del Settecento quale evoluzione del tardo barocco. Il termine deriva dal francese rocaille, un tipo di decorazione eseguita con pietre, rocce e conchiglie, utilizzate come abbellimento di padiglioni da giardino e grotte. Esso si distingue per la grande eleganza e la sfarzosità delle forme, caratterizzate da ondulazioni ramificate in riccioli e lievi arabeschi floreali, presenti soprattutto nelle decorazioni, nell'arredamento, nella moda e nella produzione di oggetti. Si pone in netto contrasto con la pesantezza e i colori più forti adottati dal precedente periodo ...

rococò ( approfondimento) m inv

(storia) (architettura) stile architettonico francese ridondante, nato a metà del diciottesimo secolo dall'evoluzione del tardo barocco

Sillabazione

ro | co | cò

Pronuncia

IPA: /roko'k/

Etimologia / Derivazione

dal francese rococo

Sinonimi

(per estensione) stravagante, ridondante, artificioso

Varianti