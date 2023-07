Una legione che combatté durante la prima guerra d indipendenza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una legione che combatté durante la prima guerra d indipendenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : TRIDENTINA

Significato/Curiosita : Una legione che combatte durante la prima guerra d indipendenza

Raccontato in un libro la sua avventura nella legione nel 1988. rolf steiner (1933-1980), si arruolò nella legione nel 1950, combatté in indocina e in algeria... Superiore alpino "tridentino". il 10 settembre del 1935 la brigata venne ridenominata 2ª divisione alpina "tridentina". la divisione tridentina prese parte...