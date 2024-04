La Soluzione ♚ Ripristinare selve abbattute

La soluzione di 10 lettere per la definizione: Ripristinare selve abbattute. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : RIMBOSCARE

Curiosità su Ripristinare selve abbattute: Primi e più importanti scopi raggiunti dall'associazione fu quello di ripristinare, a partire dal mese di maggio del 1952, il palio di legnano. infatti...

Altre Definizioni con rimboscare; ripristinare; selve; abbattute;