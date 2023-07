Ripristinare alla scadenza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ripristinare alla scadenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : RINNOVARE

Significato/Curiosita : Ripristinare alla scadenza

Successivi alla strage è rimasta attiva, tanto per il ricordo della strage quanto per proporre iniziative che si sono affiancate alle indagini; con scadenza quadrimestrale... Ascolti positivo. il successo della serie ha portato l'emittente hbo a rinnovare la serie per una seconda stagione, trasformandola in una serie antologica...